1 milyon 162 bin TL!
PFDK, F.Bahçe’ye taraftarının Amed maçında “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle 130 bin TL ceza kesti. Ceza iki ayda 1 milyon 162 bin lirayı buldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Kurul, bu kez de Amed ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarların tezahüratı nedeniyle sarı-lacivertlilere 130 bin TL para cezası kesti. PFDK, kupa sınavında taraftarların kötü ve çirkin tezahüratını gerekçe gösteririrken, yöneticileriyle birlikte Fenerbahçe'ye son 2 ayda toplam 1 milyon 162 bin TL'lik ceza kesildi. Bu cezaların 330 bin TL'si Başkan Aziz Yıldırım'a çıkarılırken, sarı-lacivertli kulüp de taraftar olayları nedeniyle bu sezon ağır yara aldı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
1 milyon 162 bin TL! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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