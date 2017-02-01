 1 milyon 162 bin TL! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    1 milyon 162 bin TL!

    1 milyon 162 bin TL!

    , F.Bahçe’ye taraftarının Amed maçında “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle 130 bin TL ceza kesti. Ceza iki ayda 1 milyon 162 bin lirayı buldu.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan () 'ye bir kötü haber daha geldi. Kurul, bu kez de Amed ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarların tezahüratı nedeniyle sarı-lacivertlilere 130 bin TL para cezası kesti. PFDK, kupa sınavında taraftarların kötü ve çirkin tezahüratını gerekçe gösteririrken, yöneticileriyle birlikte Fenerbahçe'ye son 2 ayda toplam 1 milyon 162 bin TL'lik ceza kesildi. Bu cezaların 330 bin TL'si Başkan Aziz Yıldırım'a çıkarılırken, sarı-lacivertli kulüp de taraftar olayları nedeniyle bu sezon ağır yara aldı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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