 Volkan ve Josef için derbi tehlikesi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Volkan ve Josef için derbi tehlikesi

    Volkan ve Josef için derbi tehlikesi
    'nin basketbolda Galatasaray'la oynadığı Euroleague maçından sonra sarı-kırmızılı camiaya yönelik küfürlü tezahüratlara eşlik ettiği belirlenen Volkan Demirel, PFDK'ya sevk ediliyor. Periscope yayınında 'a küfür ettiği öne sürülen Josef de Souza'nın da disiplin kuruluna sevkine karar verildiği belirtildi. İki oyuncu da ceza almaları durumunda Beşiktaş'la pazar günü oynanacak kupa maçında görev alamayacak.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
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