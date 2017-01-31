 ‘Utanmamız gerek’ – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ‘Utanmamız gerek’

    ‘Utanmamız gerek’

    Fenerbahçe’de sakinliği ile tanınan ’ın Kayseri yenilgisi sonrası soyunma odasında köpürdüğü öğrenildi. Topal “Böyle mi şampiyon olacağız” dedi.

    Şampiyonluk umutlarını azaltan Kayserispor yenilgisi soyunma odasında da sıkıntılara neden oldu. Kariyeri boyunca sakinliği ile bilinen Mehmet Topal'ın 4-1'lik ağır mağlubiyet sonrası küplere bindiği öğrenildi. Takımda herkesin yeterince mücadele vermediğini ifade eden tecrübeli futbolcunun "Bu futbolla mı şampiyon olacağız. Büyük takım bu kadar kolay goller yer mi! Bunda birimiz ikimiz değil hepimiz hatalıyız. Utanmamız lazım" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Mehmet Topal'ın puan olarak rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldıklarını hatırlattığı ve "Kalan bölümde artık hata yapma lüksümüz yok. Bu sırada rakiplerin de kaybını bekleyeceğiz" dediği belirtildi.


    Emre BOL
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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