''Tribüne dön Volkan''
''Eskiden maç kurtaran kaleciyken, şimdi maç kaybettiren oldun. Seni uyarıyorum, F.Bahçe’ye zarar veriyorsun. Artık taraftar forması giyip, tribünde davul çalma zamanın geldi de geçiyor.''
REFLEKSLERİ İYİCE ZAYIFLADI
Profesyonelce değil, taraftar gibi konuşur, düşünür hep; bunu da inkar etmez, hemen her röportajında tribünlerden geldiğini tekrarlar. Hatta kale arkasında davul çaldığıyla ilgili söylemleri var. Artık belli bir yaşa geldi, refleksleri zayıfladı. Bundan 2 sene önce Volkan için övgüler düzen ve onun Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olduğunu söyleyen ben, artık onun kariyerinin sonuna geldiğini düşünüyorum.
ÇOK HİZMETLERİN DOKUNDU
Sevgili Volkan... Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet ettin, bir sürü kupa kazandın, taraftarın sevgilisi oldun. Ama artık geldiğin tribünlere geri dönmen gerektiğini düşünüyorum. Senin başka bir takımın formasını giymeyeceğine adım gibi eminim. Kariyerine taraftar gibi davranarak, 'taraftara oynayarak' devam ettiğinin farkında mısın?
ARKANDA KİMSEYİ BULAMAYACAKSIN
Futbolcuların kötü oynadıkları dönemlerde çenelerine vurur, çok konuşurlar Volkan! Sen de bu yanlışı yapıyorsun. Yarın öbür gün futbol hayatın sona erecek, "gerçek hayat" başlayacak. O zaman arkanda kimseyi bulamayacak, göremeyeceksin. Kariyerin boyunca ağzından çıkanı kulağın pek duymadı. Bundan sonra duysun Volkan! İnişli-çıkışlı günlerin oldu. En iyiyi de gördün, en kötüyü de... Artık hem kendine hem de çok sevdiğin Fenerbahçe'ye zarar vermeye başladın. Eminim bunu sen de görüyorsundur.
GOYGOCULAR SANA YANLIŞ YAPTIRIYOR
Bazen etrafındaki goygoycular doğru karar vermeni engelleyebilir. Eskiden maç kurtaran kaleciyken şimdi maç kaybettiren oldun. Ben bir ağabeyin olarak seni uyarıyorum, artık taraftar formasını giyip, tribünde davul çalma zamanı geldi.
SEVİLMEMEK İYİ DEĞİL
Bırak! Bırak ki genç kalecilerin önü açılsın, cesaretlensinler. Senin iyi ve temiz kalpli bir insan olduğunu biliyorum. Peki bunu başka kaç kişi biliyor Volkan? Türk futbolunda rakipler tarafından sevilmeyen karakterler arasında olman seni hiç rahatsız etmiyor mu? Hadi eskisi gibi al davulu eline, tribüne çık. Sonra nasıl tezahürat yaparsan yap, kimse bir şey diyemez bunun için sana!
'ŞİMDİ 4'LÜ ÇEKTİRSİN'
Bu sezon kalesine gelen isabetli her 4 şuttan 1'inde topu ağlarında gören, Kayseri'den ise 4 gol birden yiyen Volkan Demirel'e, yorumcu Ahmet Çakar'dan ağır eleştiri geldi. Çakar, basket maçında G.Saray'a yapılan küfürlü tezahüratlara eşlik eden sarı-lacivertli file bekçisi için Beyaz TV ekranlarından, "Galatasaray için 3'lü çektiriyordu. Bundan sonra 4'lü çektirsin" ifadelerini kullandı.
İSTİFA EDEN KAHRAMAN OLUR
Fenerbahçe yönetimi sürekli, arka arkaya, durmadan yanlış işler yapıyor. Bakıyorum da bu durumdan rahatsız bir tane yönetici bile yok! Yahu işler böylesine kötü giderken, bu kadar eleştirilirken bir Allah'ın kulu yönetimden istifa etmez mi? Aziz başkanı geçtim, zira onun bırakmayacağı aşikar! Hepiniz mi her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsunuz? Ya da korkuyor musunuz? Şu yönetim kurulundan, yapılan yanlış işlerden dolayı istifa edebilecek ilk yönetici emin olun ki kahraman ilan edilir. Tabii böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum!
ANALİZ / EMRE BOL
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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