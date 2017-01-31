 Stoch’a Slavia kancası – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Stoch’a Slavia kancası

    Stoch’a Slavia kancası
    F.Bahçe'de Dick Advocaat'ın kupa maçları dışında şans vermediği 'a ülkesinden teklif geldi. Çek Ligi'nde ikinci sırada bulunan Slavia Prag, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Kanarya'nın kapısını çaldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Stoch'un maaşının büyük bir bölümünün sarı-lacivertliler tarafından karşılanacağı öğrenildi. Stoch, daha önce de PAOK, Al-Ain ve Bursaspor'a kiralanmıştı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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