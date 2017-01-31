 Salih’in işi zor – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Salih’in işi zor

    Salih’in işi zor
    Kayserispor maçında şut attıktan sonra sakatlanan , dün MR'a girdi. Genç futbolcunun sol arka adalesinde sertleşme var. Tedavisine başlandı. Ağrıları bulunan Salih'e takımdan ayrı program uygulanıyor. Kupadaki derbisine yetişmesi zor görünüyor.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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