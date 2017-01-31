PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 130 bin lira para cezası verdi.
Böylece TFF, son 57 günde yöneticilere verilen cezalar da dahil olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'ne toplam 1 milyon 162 bin TL para cezası kesmiş oldu.
İşte konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:30
- Aziz Yıldırım'dan hakem açıklaması
Toplam 24
Yorum
selo sayın aziz yıldırım eserinizle gurur duyun...fennerden sogudum sizlerin yüzünden...yeter artk bir gidin kardeşim
- Aziz Yıldırım'dan hakem açıklaması
Toplam 24
Yorum
44istanbul Sayin Aziz Bey, Hakemler tarafından, FB lehine yapilan "hatalarla" alinan puanlara ve sampiyonluklara da, cikip, "hakemlerimiz cok hata yapiyor, bunun degismesi lazim" demedigin sürece, burada yaygara yapmana gerek yok. Samimi olmadikca, konusmalarin ve aglamalarin hepsi bosa! Kendi basarisizligini disarida aramayacaksin, diger kulüplerin basarilarina saygi göstereceksin, adam olacaksin! Her sene FB sampiyon olacak diye kural da yok. Bu sene BJK ve MBS iyi, seneye baskasi olabilir. nedir bu ya?
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 24
Yorum
Bence Gercekten Sevindim gelmedi bize zaten basdan istemiyordum Oyun Stili olarak su an SoSa Boslugunu Doldurabillecek birisi degil
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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