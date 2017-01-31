PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 130 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler arasında yapılan maçta, taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat ile bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle" sarı-lacivertli kulübe 130 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.



Böylece TFF, son 57 günde yöneticilere verilen cezalar da dahil olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'ne toplam 1 milyon 162 bin TL para cezası kesmiş oldu.



İşte konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:



"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"