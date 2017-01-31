Ndiaye sürprizi yaşanabilir
F.Bahçe, transferde son dakika sürprizine imza atabilir. Sarı-lacivertli yönetimin Osmanlıspor’a Senegalli yıldız için teklif ilettiği iddia edildi.
Ancak son dakikada bir sürpriz yaşanabilir. İddialara göre Fenerbahçe, dün Osmanlıspor'un kapısını çalarak Badou Ndiaye'yi istedi. Bunun için para+futbolcu önerdiği öğrenildi. Takasta adı geçen futbolcuların Emmanuel Emenike ve Aatıf olduğu kaydedildi. Ancak Senegalli orta saha oyuncusu başkent ekibinin her şeyi. Zor gibi görünen bu transfer için bugün sürpriz yaşanabileceği belirtiliyor.
OSMANLISPOR'UN HER ŞEYİ
Osmanlıspor, Afrika Kupası'nda mücadele eden Ndiaye'nin yokluğunda oynadığı üç müsabakada sadece 1 puan alabildi; Beşiktaş'a ve Antalyaspor'a yenildi, G.Birliği ile berabere kaldı. 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 15 maçta 5 gol-2 asistle oynadı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
Aykut Nerdesin takımı fenere yenilince kıyamet koparan sözde fb li aykut kocamanın beşiktaştan fark yiyince sesi çıkmıyor fenerli değil fener düşmanı aykut
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
BİR YORUM Benim anlamadığım bu konya gs ve fb ye kök söktürken beşiktaşa mahalle takımı gibi oynuyor ilginç gerçekten....
- Onur’dan 2. dalya
Toplam 5
Yorum
TS'lu Onur hep eksik olduğu konularda kendini geliştirmeye ve güven kazanmaya çalışıyor, göze batmamalı. Eski Onur'u izletmeye başladı bir süredir
Ndiaye sürprizi yaşanabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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