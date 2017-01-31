 Ndiaye sürprizi yaşanabilir – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Ndiaye sürprizi yaşanabilir

    Ndiaye sürprizi yaşanabilir

    F.Bahçe, transferde son dakika sürprizine imza atabilir. Sarı-lacivertli yönetimin ’a Senegalli yıldız için teklif ilettiği iddia edildi.

    Kadrosuna Karavaiev takviyesi yapan 'nin asıl hedefi, orta sahada takımın hızını arttıracak bir yıldız transfer etmekti. Bu konuda yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertli takım, bir türlü sonuca ulaşamadı. Kayseri yenilgisi ise yönetimi, "Bu saatten sonra transfere gerek yok" düşüncesine yöneltti. Ara transferde bugün son gün ve Fenerbahçe büyük ihtimalle mevcut kadrosu ile yola devam edecek.

    Ancak son dakikada bir sürpriz yaşanabilir. İddialara göre Fenerbahçe, dün 'un kapısını çalarak Badou Ndiaye'yi istedi. Bunun için para+futbolcu önerdiği öğrenildi. Takasta adı geçen futbolcuların Emmanuel Emenike ve Aatıf olduğu kaydedildi. Ancak Senegalli orta saha oyuncusu başkent ekibinin her şeyi. Zor gibi görünen bu transfer için bugün sürpriz yaşanabileceği belirtiliyor.

    OSMANLISPOR'UN HER ŞEYİ
    Osmanlıspor, Afrika Kupası'nda mücadele eden Ndiaye'nin yokluğunda oynadığı üç müsabakada sadece 1 puan alabildi; Beşiktaş'a ve Antalyaspor'a yenildi, G.Birliği ile berabere kaldı. 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 15 maçta 5 gol-2 asistle oynadı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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