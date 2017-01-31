 Kulübeyi unutunca 3 puanı alamıyor – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Kulübeyi unutunca 3 puanı alamıyor

    Kulübeyi unutunca 3 puanı alamıyor
    bu sezon 5 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanmadı. Ajansspor'un derlemesine göre sarı-lacivertliler bu 5 karşılaşmanın 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, 2'sinde yenildi. Kanarya, Dick Advocaat'ın kulübeyi unuttuğu Kayseri (3-3), Alanya (1-1) ve Beşiktaş (0-0) karşılaşmalarında eşitliği bozamazken, Antalyaspor (1-0) ve Kayserispor'a (4-1) mağlup olmaktan kurtulamadı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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