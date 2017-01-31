‘G.Saray’ın var da ondan’

'a verdiği röportajda, Brezilya'ya dönmeyi düşünmediğini, bunu ancak 33'üne geldiğinde yapabileceğini söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu,kupasını kazanmayı çok istediklerini vurgularken,sözlerini kullandı. Devler Ligi'ni kazanacak bir Türk takımının hayal edilemeyeceğini belirten Josef,güvenlik endişesi gibi sorun olmadığını ise sözlerine ekledi.