 ‘G.Saray’ın var da ondan’ – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ‘G.Saray’ın var da ondan’

    ‘G.Saray’ın var da ondan’
    , UOL Sports'a verdiği röportajda, Brezilya'ya dönmeyi düşünmediğini, bunu ancak 33'üne geldiğinde yapabileceğini söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, Avrupa Ligi kupasını kazanmayı çok istediklerini vurgularken, "Çünkü en büyük rakibimiz G.Saray'ın Avrupa kupası var" sözlerini kullandı. Devler Ligi'ni kazanacak bir Türk takımının hayal edilemeyeceğini belirten Josef, Türkiye'de güvenlik endişesi gibi sorun olmadığını ise sözlerine ekledi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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