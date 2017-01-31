‘G.Saray’ın var da ondan’
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
Aykut Nerdesin takımı fenere yenilince kıyamet koparan sözde fb li aykut kocamanın beşiktaştan fark yiyince sesi çıkmıyor fenerli değil fener düşmanı aykut
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
BİR YORUM Benim anlamadığım bu konya gs ve fb ye kök söktürken beşiktaşa mahalle takımı gibi oynuyor ilginç gerçekten....
- Onur’dan 2. dalya
Toplam 5
Yorum
TS'lu Onur hep eksik olduğu konularda kendini geliştirmeye ve güven kazanmaya çalışıyor, göze batmamalı. Eski Onur'u izletmeye başladı bir süredir
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