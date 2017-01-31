 'Fener'in gücü kalmamış’ – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    'Fener'in gücü kalmamış’

    'Fener'in gücü kalmamış’
    Bu sözler, F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın yeni transferi 'e ait. 30 yaşındaki savunmacı "Geçen sezon Lokomotiv formasıyla F.Bahçe'ye karşı oynayamamıştım. Güçlü bir takımdı. Ancak şimdi alt sıralardaki takımlardan 4 yiyorlar. Bu bizim lehimize" diye konuştu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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