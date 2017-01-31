Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e
Samsunspor, transferin bitmesine saatler kala Fenerbahçeli Caner Koca, eski Fenerbahçeli Gökay İrkavul ve Belçikalı file bekçisi Tom Muyters ile sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig'in ilk yarısında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Samsunspor, 2 dönem transfer yasağının kalkmasının adından bu sezon devre arasında 13 yeni futbolcuya sözleşme imzalattı. Daha önce 10 transfer yapan Samsunspor, bugün de transferin bitimine saatler kala Caner Koca, Gökay İrkavul ve Tom Muyters ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor böylece devre arası transfer döneminde 8 yerli 5 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalamış oldu.
Fenerbahçe'den transfer edilen Caner Koca bu sezon sarı-lacivertli forma ile 4 maça çıktı. 1 gol ve 1 asistlik performans ile oynadı.
Hollanda'nın Excelsior takımından transfer edilen Belçikalı file bekçisi Tom Muyters ise bu sezon Hollanda 1. Ligi'nde 17 karşılaşmada forma giydi.
Samsunspor'un Süper Lig'den bir başka transferi eski Fenerbahçeli Gökay İrkavul ise bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 maça çıkma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'den transfer edilen Caner Koca bu sezon sarı-lacivertli forma ile 4 maça çıktı. 1 gol ve 1 asistlik performans ile oynadı.
Hollanda'nın Excelsior takımından transfer edilen Belçikalı file bekçisi Tom Muyters ise bu sezon Hollanda 1. Ligi'nde 17 karşılaşmada forma giydi.
Samsunspor'un Süper Lig'den bir başka transferi eski Fenerbahçeli Gökay İrkavul ise bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 maça çıkma başarısı gösterdi.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Drogba'dan G.Saray açıklaması
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Yorum
Berkay Drogbaba Adamsın Reis :))
- Advocaat’a 7 soru
Toplam 51
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Djenkov Bu elimizdeki mevcut kadro ile 4-4-2oynayacaksın bu kadar basit madem 10 numaran yok başka türlü eldeki kadro iş yapmaz mümkün değil !!!
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 58
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objektif fikret orman m.ekici yi alamayınca sallamaya başladı.teyzesi halası değil futbolcuyla görüşseydinadam is-te-mi-yor.başından beri aynı yerde
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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