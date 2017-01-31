Fenerbahçe Brume'nin peşinde

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki uzun atlamacıyla görüştüklerini belirterek, "İlk etapta bir yıllığına anlaştık ama sözleşme süresini uzatmak istiyoruz. Resmi işlemler için menajeriyle görüşür görüşmez kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.

Ese Brume'nin, 12 Şubat'a kadar İstanbul'da kalacağı, görüşmeler süresince çalışmalarına, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda devam edeceği öğrenildi.

2014 İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunları'nda altın madalya kazanan Brume, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'inci, 2015 Afrika Oyunları'nda ise 4'üncü oldu. Nijeryalı atlet, ayrıca 2013 ve 2015'teki Afrika Gençler Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı.