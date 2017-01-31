Fenerbahçe Brume'nin peşinde
Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kadınlar uzun atlamada 5. sırayı alan Nijeryalı atlet Ese Brume'yi kadrolarına katmaya yakın olduklarını söyledi.
Ese Brume'nin, 12 Şubat'a kadar İstanbul'da kalacağı, görüşmeler süresince çalışmalarına, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda devam edeceği öğrenildi.
2014 İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunları'nda altın madalya kazanan Brume, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'inci, 2015 Afrika Oyunları'nda ise 4'üncü oldu. Nijeryalı atlet, ayrıca 2013 ve 2015'teki Afrika Gençler Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:50
- El Kaddouri, Trabzonspor'da
Toplam 12
Yorum
Bilal_Kulyu Dansla Kadduurroooo :) Don Omar - Danza Kuduro Umarım İyi Transferdir. :)
- El Kaddouri, Trabzonspor'da
Toplam 12
Yorum
Yusufu Kesemez ama... Abicim Yusufu Kesemez ama Onazi yi kesecek....! Kaddouri ve YUSUF YAZICI aynen Sosa ve Oguzhan gibi olacaklar.
- İşte dev derbinin bilet fiyatları
Toplam 3
Yorum
VoLKii1907 Yine kazanan biz olacağız :)
Fenerbahçe Brume'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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