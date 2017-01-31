 F.Bahçe olmasa yüzdesi yerlerde – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    F.Bahçe olmasa yüzdesi yerlerde

    F.Bahçe olmasa yüzdesi yerlerde
    ligde 19 hafta geride kalırken 18 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip bu gollerin 7'sini Fenerbahçe kalesine gönderdi. Kanarya'ya karşı 3.5 gollük bir ortalama yakalayan Kayseri temsilcisinin yüzdesi, F.Bahçe maçları dışarıda bırakıldığında 0.64'e kadar düşüyor. Kayseri bu sezon F.Bahçe'den 4 puan alırken 7 gol kaydetti.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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