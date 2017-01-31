 Emenike ve Wiel’e kapıda af – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ve Wiel’e kapıda af

    Emenike ve Wiel’e kapıda af
    Kanarya, kadro dışı bırakılan ve 'i kiraya vererek ya da satarak para kazanmayı, elde edilecek gelirle de kadroya takviye planları yapıyordu. Ancak hesaplar tutmadı; teklifler cılız kaldı, iki futbolcu da elde kaldı. Yattıkları yerden para kazanmaya devam eden Emenike ve Wiel'in, bugün bir sürpriz olup takımdan gitmezlerse affedilmelerinin gündemde olduğu öğrenildi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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