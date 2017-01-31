 Derbi için start verildi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Derbi için start verildi

    Derbi için start verildi
    Ligde Kayseri'ye 4-1 yenilen ara vermeden ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giyenler yenilenme çalışması yaparken diğerleri ısınma, koşu, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç antrenmanı gerçekleştirdi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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