 ‘Bırak da yazayım’ – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ‘Bırak da yazayım’

    ‘Bırak da yazayım’
    Kayseri'nin 90+5'te 'la 36 metreden bulduğu gol öncesi ilginç diyaloglar yaşandı. Kazanılan serbest vuruşta hakem Mete Kalkavan, "Bu atak son bitireceğim" dedi. Bunun üzerine Kayserisporlu Güray, atışı kullanmak üzere topu alan Rotman'a, "Bırak golü yazayım" dedi, öyle de yaptı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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