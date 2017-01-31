Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin ayrıca Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerle kurula gönderdiği kaydedildi.