 Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    PFDK'ya sevk edildi

    Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, 'ın sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

    Hukuk müşavirliğinin ayrıca Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerle kurula gönderdiği kaydedildi.


    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.