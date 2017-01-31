Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Hukuk müşavirliğinin ayrıca Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerle kurula gönderdiği kaydedildi.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:54
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 42
Yorum
krtl Sen FB'yi iyi tanıyorsun fakat BESIKTAS'ı hiç blimiyorsun
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 42
Yorum
Ugur Geçen sene de BJK üçüncü diyordunuz sonra pıstınız. Az bekle yine pısarsın.
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 4
Yorum
VELI Gec bile kaldin Yönetim. Adam bizi resmen Kontro Takimi yapti ! Yeni teknik direktör YERLI olsun. Aykut Kocaman olabilir mesela.
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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