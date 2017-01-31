 Ayağa kalkın! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Ayağa kalkın!

    Ayağa kalkın!

    Sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden eski başkan , her şeye rağmen 'nin şampiyonluk şansını sürdüğünü kaydederken, futbolculara çağrıda bulundu.

    Şen, kupada Beşiktaş'ı, ligde ise Bursaspor'u yenerek seri yakalaması gerektiğini aktarırken, şunları söyledi: "Futbolculara 'Ayağa kalkın' diyorum. Bu takım Manchester United ve Feyenoord'u yendi. Büyük seri yakaladı, aşağıdan yukarı geldi. Birlik ve beraberlik temin edilirse, tekrar layık olduğu yere gelecektir. Şaha kalkmalarını, tüm Fenerbahçeliler olarak bekliyoruz."
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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