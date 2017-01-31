Advocaat’a 7 soru
Kayserispor yenilgisi sonrasında, Hollandalı teknik direktör “Kadrom yetersiz” demişti Sarı-lacivertli idareciler de deneyimli hocaya yöneltmek üzere 7 soruluk bir liste hazırladı.
1- Her basın toplantısında "Bu oyuncular yetersiz" diyorsunuz. Bu sözler kadronun moralini bozmuyor mu?
2- Beşiktaş ve G.Saray idmanlara 2 Ocak'ta başladı, biz 6 Ocak'ta başladık. Neden bu kadar tatil yaptık?
3- "Oyuncu istiyorum" diyorsunuz. UEFA kriterleri var. Durumumuzu biliyorsunuz. Neden bunu sürekli tekrarlıyorsunuz?
4- UEFA Avrupa Ligi kadrosuna koyacağınız isimleri siz mi belirlediniz yoksa yardımcılarınız mı?
5- Ligde son 8 yılın en az puanını topladık. Bu durum sizce sadece kadronun yetirsizliği ile mi ilgili?
6- Evet, 10 numara transferi şu ana kadar olmadı. Ama neden takım içinden bir 10 numara çıkarmayı denemediniz?
7- Sıralamada bizden 7 puan önde bulunan Başakşehir'in kadrosu bizden çok mu iyi? Bunu hiç düşündünüz mü?
BEŞİKTAŞ VE BURSA MAÇLARI KRİTİK
Dick Advocaat'ın Pereira'nın aynı dönemdeki performansının 11 puan gerisinde kalması ve açıklamaları sıkıntıya sebep oldu. Hollandalı hocanın Beşiktaş ve Bursa maçlarında alınacak olası kötü sonuçlarda gönderilebileceği dahi konuşuluyor.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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