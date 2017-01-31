 Advocaat’a 7 soru – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Advocaat’a 7 soru

    Advocaat’a 7 soru

    Kayserispor yenilgisi sonrasında, Hollandalı teknik direktör “Kadrom yetersiz” demişti Sarı-lacivertli idareciler de deneyimli hocaya yöneltmek üzere 7 soruluk bir liste hazırladı.

    'nin Kayseri deplasmanından 4-1'lik hezimetle dönmesi kadar teknik direktör Dick Advocaat'in basın toplantısı da gündemi sarstı. Hollandalı çalıştırıcı "Daha kaliteli futbolculara ihtiyacım var. Takviye yapmamız gerek. Başka oyuncular gelmeli" diyerek iyi bir kadroya sahip olmadığını vurgulamıştı. Advocaat'in bu çıkışının ardından sarı-lacivertli idareciler de UEFA ile yapılan anlaşmaları hatırlatıp, kendi sorularını hazırladı. İşte o liste:

    1- Her basın toplantısında "Bu oyuncular yetersiz" diyorsunuz. Bu sözler kadronun moralini bozmuyor mu?
    2- Beşiktaş ve G.Saray idmanlara 2 Ocak'ta başladı, biz 6 Ocak'ta başladık. Neden bu kadar tatil yaptık?
    3- "Oyuncu istiyorum" diyorsunuz. UEFA kriterleri var. Durumumuzu biliyorsunuz. Neden bunu sürekli tekrarlıyorsunuz?
    4- UEFA Avrupa Ligi kadrosuna koyacağınız isimleri siz mi belirlediniz yoksa yardımcılarınız mı?
    5- Ligde son 8 yılın en az puanını topladık. Bu durum sizce sadece kadronun yetirsizliği ile mi ilgili?
    6- Evet, 10 numara transferi şu ana kadar olmadı. Ama neden takım içinden bir 10 numara çıkarmayı denemediniz?
    7- Sıralamada bizden 7 puan önde bulunan Başakşehir'in kadrosu bizden çok mu iyi? Bunu hiç düşündünüz mü?

    BEŞİKTAŞ VE BURSA MAÇLARI KRİTİK
    'ın Pereira'nın aynı dönemdeki performansının 11 puan gerisinde kalması ve açıklamaları sıkıntıya sebep oldu. Hollandalı hocanın Beşiktaş ve Bursa maçlarında alınacak olası kötü sonuçlarda gönderilebileceği dahi konuşuluyor.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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