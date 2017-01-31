 Advocaat ayrılıyor mu? – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ayrılıyor mu?

    Advocaat ayrılıyor mu?

    Fenerbahçe Kulübü, bugün bazı internet sitelerinde yapılan haberlerini yalanladı

    Fenerbahçe Spor Kulübü bugün Dick hakkında çıkan iddialara resmi siteden yaptığı açıklama ile cevap verdi...

    İşte F.Bahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama:

    "Bugün, Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat'ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.

    Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda'ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye'ye dönecektir.

    Kamuoyunun bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
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