Advocaat ayrılıyor mu?
Fenerbahçe Kulübü, bugün bazı internet sitelerinde yapılan Advocaat haberlerini yalanladı
Fenerbahçe Spor Kulübü bugün Dick Advocaat hakkında çıkan iddialara resmi siteden yaptığı açıklama ile cevap verdi...
İşte F.Bahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama:
"Bugün, Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat'ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.
Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda'ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye'ye dönecektir.
Kamuoyunun bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
İşte F.Bahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama:
"Bugün, Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat'ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.
Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda'ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye'ye dönecektir.
Kamuoyunun bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 42
Yorum
krtl Sen FB'yi iyi tanıyorsun fakat BESIKTAS'ı hiç blimiyorsun
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 42
Yorum
Ugur Geçen sene de BJK üçüncü diyordunuz sonra pıstınız. Az bekle yine pısarsın.
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 4
Yorum
VELI Gec bile kaldin Yönetim. Adam bizi resmen Kontro Takimi yapti ! Yeni teknik direktör YERLI olsun. Aykut Kocaman olabilir mesela.
Advocaat ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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