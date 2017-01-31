21. yüzyılın en kötü 3. Fener’i
Ligde 19. haftayı sadece 35 puanla 4. sırada geçen F.Bahçe, Advocaat’la son 17 yılın en kötü 3. performansını sergiledi.
Sarı-lacivertliler, 19 haftayı 35 puanla 4. sırada geçerken, Dick Advocaat geçtiğimiz sezon çok eleştirilen ve 46 puan toplayan Vitor Pereira'nın çok gerisinde kaldı. Bu performans, Hollandalı çalıştırıcıyı 21. yüzyılda (19. haftalar itibarıyla) en kötü performans sergileyen hocalar arasına soktu. 69 yaşındaki hoca sadece, 2012-13'te 31 puanlı Aykut Kocaman ve 2008-09'da 34 puan toplayan Luis Aragones'i geçebildi.
İlk 19 hafta baz alındığında, 21. yüzyılın en başarılı Fenerbahçeli teknik adamı 2005/2006 sezonundaki 51 puanlık performansıyla Christoph Daum. İkinci sırada da Daum var. (2004-05; 47 puan
40 PUAN BARAJINI DA GEÇEMEDİ
Fenerbahçe 19. haftalar itibariyle son 17 sezonda sadece 7 kez 40 puan barajının altında kaldı. Advocaat da bu 40 puan barajını geçemeyen 7 isim arasında yer aldı. Diğerleri: 3 kez Aykut Kocaman, Luis Aragones, Oğuz Çetin ve Werner Lorant.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:18
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
21. yüzyılın en kötü 3. Fener’i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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