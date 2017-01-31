 21. yüzyılın en kötü 3. Fener’i – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    21. yüzyılın en kötü 3. Fener’i

    21. yüzyılın en kötü 3. Fener’i

    Ligde 19. haftayı sadece 35 puanla 4. sırada geçen F.Bahçe, ’la son 17 yılın en kötü 3. performansını sergiledi.

    'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 4-1'lik tarihi bir skorla mağlup olup şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe, 21. yüzyıldaki en kötü performanslarından birini sergiledi.

    Sarı-lacivertliler, 19 haftayı 35 puanla 4. sırada geçerken, Dick Advocaat geçtiğimiz sezon çok eleştirilen ve 46 puan toplayan Vitor Pereira'nın çok gerisinde kaldı. Bu performans, Hollandalı çalıştırıcıyı 21. yüzyılda (19. haftalar itibarıyla) en kötü performans sergileyen hocalar arasına soktu. 69 yaşındaki hoca sadece, 2012-13'te 31 puanlı Aykut Kocaman ve 2008-09'da 34 puan toplayan Luis Aragones'i geçebildi.

    İlk 19 hafta baz alındığında, 21. yüzyılın en başarılı Fenerbahçeli teknik adamı 2005/2006 sezonundaki 51 puanlık performansıyla Christoph Daum. İkinci sırada da Daum var. (2004-05; 47 puan

    40 PUAN BARAJINI DA GEÇEMEDİ
    19. haftalar itibariyle son 17 sezonda sadece 7 kez 40 puan barajının altında kaldı. da bu 40 puan barajını geçemeyen 7 isim arasında yer aldı. Diğerleri: 3 kez Aykut Kocaman, Luis Aragones, Oğuz Çetin ve Werner Lorant.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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