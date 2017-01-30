Wanderson teklifi
Fenerbahçe'nin '10 numara' operasyonunda transferini gerçekleştiremediği San Lorenzolu Blanco'nun menajeri İsrael Carmo'nun, başka bir isimle sarı-lacivertliler'in kapısını çaldığı öğrenildi. Yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat'a Bulgaristan'ın L.Razgrad takımında oynayan Wanderson Cristaldo'yu öneren Carmo'nun, 7 gol, 5 asistle ligin tozunu atan Brezilyalı için sarı-lacivertli kurmaylardan, olumlu geri dönüş aldığı ve temas kurulduğu bildirildi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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