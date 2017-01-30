 Wanderson teklifi – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    teklifi

    Wanderson teklifi
    'nin '10 numara' operasyonunda transferini gerçekleştiremediği San Lorenzolu Blanco'nun menajeri İsrael Carmo'nun, başka bir isimle sarı-lacivertliler'in kapısını çaldığı öğrenildi. Yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat'a Bulgaristan'ın L.Razgrad takımında oynayan Cristaldo'yu öneren Carmo'nun, 7 gol, 5 asistle ligin tozunu atan Brezilyalı için sarı-lacivertli kurmaylardan, olumlu geri dönüş aldığı ve temas kurulduğu bildirildi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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