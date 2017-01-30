 Tribünler boş kaldı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Tribünler boş kaldı

    Tribünler boş kaldı
    Kayserispor ile arasında yapılan karşılaşmaya, futbolseverler fazla ilgi göstermedi. Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Kadir Has Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Dün akşamki mücadeleyi 8 bin 45 biletli seyircinin izlediği bilgisi paylaşıldı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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