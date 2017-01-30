 Sow’dan veda sözleri – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Sow’dan veda sözleri

    Sow’dan veda sözleri
    çeyrek finalinde penaltılarla Kamerun'a elenen 'de 'dan sürpriz bir açıklama geldi. "Benim için 2019 Afrika Kupası çok uzak. Orada olacağımı sanmıyorum ama neler olacağını göreceğiz" diyen Sow, adeta milli takıma veda etti. Senegal'in kupadan elenmesi ise F.Bahçe'ye yaradı. Senegalli yıldız hafta içi İstanbul'a gelip takıma katılacak ve Beşiktaş'la kupadaki Son 16 maçında görev yapabilecek.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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