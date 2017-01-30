Sow’dan veda sözleri
Afrika Ulusular Kupası çeyrek finalinde penaltılarla Kamerun'a elenen Senegal'de Moussa Sow'dan sürpriz bir açıklama geldi. "Benim için 2019 Afrika Kupası çok uzak. Orada olacağımı sanmıyorum ama neler olacağını göreceğiz" diyen Sow, adeta milli takıma veda etti. Senegal'in kupadan elenmesi ise F.Bahçe'ye yaradı. Senegalli yıldız hafta içi İstanbul'a gelip takıma katılacak ve Beşiktaş'la kupadaki Son 16 maçında görev yapabilecek.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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