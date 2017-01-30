Son kurban Uşak
Avrupa’da Galatasaray’ı deviren sarı-lacivertliler dün de ligde Muratbey Uşak’a şans tanımadı. Kanarya, taraftarı önünde üst üste 12. maçını da kazandı.
Fenerbahçe fırtınası devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı yıkan sarı-lacivertliler dün de Türkiye Ligi'nde Muratbey Uşak'ı devirdi: 98-89. Bu sonuçla Ülker Arena'da üst üste oynadığı 12. resmi maçını kazanan Kanarya, liderlik koltuğundaki yerini de korudu. Obradovic'in öğrencileri başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken, maçın en skorer ismi 23 sayıyla Uşak'tan Mckissic oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Antony Bennett de çıktığı ilk maçta 16 sayıyla oynadı.
BANVİT: 104 K.YAKA: 109
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Banvit'i deplasmanda 109-104 yendi. Karşıyaka bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Banvit 5. kez mağlup oldu. Banvit'te29 sayı atan Orelik'e, Karşıyaka'dan Brown (29) karşılık verdi.
BANVİT: 104 K.YAKA: 109
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Banvit'i deplasmanda 109-104 yendi. Karşıyaka bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Banvit 5. kez mağlup oldu. Banvit'te29 sayı atan Orelik'e, Karşıyaka'dan Brown (29) karşılık verdi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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