 Son kurban Uşak – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Son kurban Uşak

    Son kurban Uşak

    Avrupa’da Galatasaray’ı deviren sarı-lacivertliler dün de ligde ’a şans tanımadı. Kanarya, taraftarı önünde üst üste 12. maçını da kazandı.

    fırtınası devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı yıkan sarı-lacivertliler dün de Türkiye Ligi'nde 'ı devirdi: 98-89. Bu sonuçla Ülker Arena'da üst üste oynadığı 12. resmi maçını kazanan Kanarya, liderlik koltuğundaki yerini de korudu. Obradovic'in öğrencileri başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken, maçın en skorer ismi 23 sayıyla Uşak'tan Mckissic oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Antony Bennett de çıktığı ilk maçta 16 sayıyla oynadı.

    BANVİT: 104 K.YAKA: 109
    'nde Pınar Karşıyaka, Banvit'i deplasmanda 109-104 yendi. Karşıyaka bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Banvit 5. kez mağlup oldu. Banvit'te29 sayı atan Orelik'e, Karşıyaka'dan Brown (29) karşılık verdi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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