Salih'in durumu belli oldu
Salih'in sol arka adalesinde sertleşme tespit edildi.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Kayserispor maçında sakatlanan ve 64. dakikada oyundan çıkan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı program uygulanacağı bildirildi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:59
- 2 gol zam için yetmedi
Toplam 9
Yorum
özgür SELÇUK inan 3.5 alıyorsa bu takımda bana ğöre EL FRENİ Buruma 5 almalı
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 18
Yorum
f maç hangi kanalda?
- Fener ağır hasta!
Toplam 75
Yorum
SÜPRİZİMİZ VAR (BJK) V.DEMİREL VODAFONE ARENAYA BEKLENİYORSUN..SAKIN VAZCAYMA SAKATIM AYAKLARIYLA..KULAKLARIN ÇINLAYACAK..
Salih'in durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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