 Salih'in durumu belli oldu – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Salih'in durumu belli oldu

    Salih'in durumu belli oldu

    Salih'in sol arka adalesinde sertleşme tespit edildi.

    'nin genç futbolcusu 'ın sol arka adalesinde sertleşme tespit edildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Kayserispor maçında sakatlanan ve 64. dakikada oyundan çıkan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı program uygulanacağı bildirildi.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:59
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