Salih'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme tespit edildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Kayserispor maçında sakatlanan ve 64. dakikada oyundan çıkan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı program uygulanacağı bildirildi.