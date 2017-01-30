Salih Uçan sakatlandı
F.Bahçe'de son haftaların formda ismi Salih Uçan maçı tamamlayamadı. Genç oyuncu ikinci yarıda bir pozisyonda kaleye şut çektikten sonra sol üst arka adalesinden sakatlandı ve kenara 'beni değiştirin' işareti yaptı. 66'da oyundan alınan Salih'in durumu kontrollerin ardından netleşecek.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
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