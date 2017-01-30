 Salih Uçan sakatlandı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    sakatlandı

    Salih Uçan sakatlandı
    F.Bahçe'de son haftaların formda ismi maçı tamamlayamadı. Genç oyuncu ikinci yarıda bir pozisyonda kaleye şut çektikten sonra sol üst arka adalesinden sakatlandı ve kenara 'beni değiştirin' işareti yaptı. 66'da oyundan alınan Salih'in durumu kontrollerin ardından netleşecek.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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