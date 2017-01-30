Rodriguinho gemileri yaktı
Brezilya basını, sarı-lacivertliler’in 28 yaşındaki orta sahaya kazandığının iki katından fazlasını teklif ettiğini öne sürdü. Milli futbolcunun da 2017’de bitecek kontratını koz olarak kullanıp kulübünü anlaşmaya zorladığı vurgulandı.
Corinthians'ın Fenerbahçe'ye vermeye yanaşmadığı Rodriguinho'da transferin bitimine 48 saatten az bir süre kala son dakika sürprizi yaşanabilir. Sarı-lacivertliler'le anlaşan Sambacı'nın, kulüp yönetimine transferine onay vermesi için baskı yaptığı ortaya çıktı. Brezilya basını, Fenerdbahçe'nin 4 milyon euro'luk teklifini beğenmeyen Corinthians'ı Rodriguinho'nun geri adım atmaya zorladığını öne sürdü.
CORİNTHİANS ÇARK ETTİ
Kanarya'nın 28 yaşındaki '10 numara'ya kazandığının iki katından fazlasını teklif ettiği, Brezilyalı futbolcunun da siyah-beyazlı yönetimle görüşüp, 31 Aralık 2017'de bitecek kontratını hiçbir şartta yenilemeyeceğini iletip, rest çektiği iddia edildi. BREZİLYA Milli Takımı'na da seçilen Rodriguinho'nun kontrat yenileyebileceğine inanan Corinthians yönetiminin bu restle çark ettiği ve F.Bahçe'yle tekrar masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. F.Bahçe'nin de yarın sona erecek transfer dönemi sonrası elini çabuk tutup bombayı patlatmayı planladığı bildirildi. Rodriguinho'nun kontratının %50'si Corinthians, %40'ı alt ligden Capivariano ve %10'u yine alt ligden America Mineiro'da bulunuyor.
CORİNTHİANS'TAN MİLLİ TAKIM'A
Rodriguinho geçen sezon Corinthians'ta en parlak dönemini geçirdi. 49 maçta forma giyen 28 yaşındaki orta saha 10 gol, 4 asistlik bir performans sergileyip Brezilya Milli Takımı kapılarını açtı. Kolombiya'yla 26 Ocak'taki dostluk maçında 45 dakika oynayıp ilk kez milli oldu.
CORİNTHİANS ÇARK ETTİ
Kanarya'nın 28 yaşındaki '10 numara'ya kazandığının iki katından fazlasını teklif ettiği, Brezilyalı futbolcunun da siyah-beyazlı yönetimle görüşüp, 31 Aralık 2017'de bitecek kontratını hiçbir şartta yenilemeyeceğini iletip, rest çektiği iddia edildi. BREZİLYA Milli Takımı'na da seçilen Rodriguinho'nun kontrat yenileyebileceğine inanan Corinthians yönetiminin bu restle çark ettiği ve F.Bahçe'yle tekrar masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. F.Bahçe'nin de yarın sona erecek transfer dönemi sonrası elini çabuk tutup bombayı patlatmayı planladığı bildirildi. Rodriguinho'nun kontratının %50'si Corinthians, %40'ı alt ligden Capivariano ve %10'u yine alt ligden America Mineiro'da bulunuyor.
CORİNTHİANS'TAN MİLLİ TAKIM'A
Rodriguinho geçen sezon Corinthians'ta en parlak dönemini geçirdi. 49 maçta forma giyen 28 yaşındaki orta saha 10 gol, 4 asistlik bir performans sergileyip Brezilya Milli Takımı kapılarını açtı. Kolombiya'yla 26 Ocak'taki dostluk maçında 45 dakika oynayıp ilk kez milli oldu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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