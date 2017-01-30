 Pereira zirvedeydi – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Pereira zirvedeydi

    Pereira zirvedeydi
    'İstenmeyen adam' ilan edilerek 'den gönderilen , geçtiğimiz sezonun 19. haftasında takımı maç fazlasıyla zirveye taşımıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon 19. maçlar sonunda 35 puana ulaşırken, Pereira ile 2015-16'da 14 galibiyet, 4 beraberlikle 46 puan toplamıştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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