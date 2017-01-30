 O isimler Tolgay ve Veli – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    O isimler Tolgay ve Veli

    O isimler Tolgay ve Veli
    Başkanı 'ın Divan Kurulu toplantısında, Beşiktaş'ta oynayan oyuncuları işaret ederek yaptığı "Şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşme sonunda bize gelmek isteyenler var" açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın işaret ettiği isimlerin ve olduğu iddia edildi. Veli'nin 2019'a kadar sürecek yeni kontrata imza atmadan önce amcasının F.Bahçe'yle görüştüğü, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek Tolgay'ın da aracılar vasıtasıyla temas kurduğu belirtildi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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