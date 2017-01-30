O isimler Tolgay ve Veli
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu toplantısında, Beşiktaş'ta oynayan oyuncuları işaret ederek yaptığı "Şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşme sonunda bize gelmek isteyenler var" açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın işaret ettiği isimlerin Veli Kavlak ve Tolgay Arslan olduğu iddia edildi. Veli'nin 2019'a kadar sürecek yeni kontrata imza atmadan önce amcasının F.Bahçe'yle görüştüğü, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek Tolgay'ın da aracılar vasıtasıyla temas kurduğu belirtildi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
O isimler Tolgay ve Veli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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