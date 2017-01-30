Lens’ten faul isyanı
Kanarya'nın ayakta kalan ender oyuncularından Jeremain Lens, Hakan Aslantaş'ın sert markajına tepki gösterdi. Hollandalı yıldız, maruz kaldığı bir faul sonrası hakem Mete Kalkavan'a eliyle "1, 2, 3, 4 kez oldu, hala kart göstermeyecek misin?" diye sordu. Kalkavan ise oralı olmadı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
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