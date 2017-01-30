 Lens’ten faul isyanı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Lens’ten faul isyanı

    Lens’ten faul isyanı
    Kanarya'nın ayakta kalan ender oyuncularından , 'ın sert markajına tepki gösterdi. Hollandalı yıldız, maruz kaldığı bir faul sonrası hakem 'a eliyle "1, 2, 3, 4 kez oldu, hala kart göstermeyecek misin?" diye sordu. Kalkavan ise oralı olmadı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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