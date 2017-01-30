 Lens’e önlem aldık – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Lens’e önlem aldık

    Lens’e önlem aldık

    : F.Bahçe’yi ileriye taşıyan tek oyuncu Lens’ti, onu da durdurduk.

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'yi çok iyi analiz ettiklerini belirterek, "Fenerbahçe'yi ileri götüren tek oyuncu var, o da Lens. Biz de özel önlem alıp Lens'i durdurunca Fenerbahçe hücumda etkisiz kaldı" dedi. Maça hazırlanmak için kısa süreleri olduğunu, bu sürede karakterli bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Yalçın, sözlelerini şöyle tamamladı: Sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz, çünkü takım olarak hala kırmızı çizgideyiz. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşayıp bu akşam bitireceğiz. Bizim için çok önemliydi. Ligin devamına konsantre olmamız için çok iyi bir galibiyetti. Bu zaferin sevincini bu akşam yaşayıp bitireceğiz.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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