Lens’e önlem aldık
Sergen Yalçın: F.Bahçe’yi ileriye taşıyan tek oyuncu Lens’ti, onu da durdurduk.
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettiklerini belirterek, "Fenerbahçe'yi ileri götüren tek oyuncu var, o da Lens. Biz de özel önlem alıp Lens'i durdurunca Fenerbahçe hücumda etkisiz kaldı" dedi. Maça hazırlanmak için kısa süreleri olduğunu, bu sürede karakterli bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Yalçın, sözlelerini şöyle tamamladı: Sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz, çünkü takım olarak hala kırmızı çizgideyiz. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşayıp bu akşam bitireceğiz. Bizim için çok önemliydi. Ligin devamına konsantre olmamız için çok iyi bir galibiyetti. Bu zaferin sevincini bu akşam yaşayıp bitireceğiz.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
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