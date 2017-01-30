İki ileri bir geri
Sarı-lacivertli ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibine Kadir Has Stadı’nda 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı.
Süper Lig'de bir türlü istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında bozguna uğradı: 4-1. Sarı-lacivertli takım bu yenilgiyle Galatasaray'ın 4, maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü. Bu akşam Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde Beşiktaş ile fark ise 9 puana yükselecek. Geçen hafta Başakşehir'i sahadan silen Kanarya, Kayseri'de tanınmaz haldeydi. Lens, Hasan Ali ve biraz da Şener dışındaki oyuncular tel tel döküldü. Ev sahibi ekipte perdeyi Umut Bulut açtı. Mehmet Topal'ın golü skoru dengeledi. İkinci yarıda Güray Vural (2) ve Welliton'un golleri Kayserispor'a tarihi zaferi, Fenerbahçe'ye ise hezimeti yaşattı. Ligin rakiplerine en az gol pozisyonu veren (58) takımı olan Kanarya, Kayseri'de 4 gol yiyip, kendi istatistiklerini de parçaladı!..
ÖMRÜMÜ YEDİN FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli taraftarlar 4 gollü yenilgiye sosyal medyada tepki gösterdi. İşte bazı tweetler: (sedefbilginn) Ömrümü yedin Fenerbahçe ömrümü. (ufktmbl 3) Artık sabaha bir basın açıklaması ile istifa dilekçelerini açıklayıp kulübü terkedin lütfen !!! (scorpionass) Bu güzel pazar akşamımızı hüsrana çevirdiğiniz için teşekkürler!
9 YIL SONRA AYNI SKOR
Sarı Kanarya dünkü ağır yenilginin benzerini geçtiğiniz sezon 20. haftadaki Antalyaspor maçında da yaşamıştı. F.Bahçe, Akdeniz ekibine deplasmanda 4-2 yenilerek yine 4 gol yemişti. Sarı-lacivertlilerin ondan önceki 4 yediği maç ise yine Kayseri'den olmuştu. Fenerbahçe, 5 Ekim 2008 tarihinde Kadıköy'de ağırladığı Kayserispor'a 4-1 yenilmişti. Dün de aynısı yaşandı.
10 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU
Süper Lig'in ilk yarısında rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takıma ligde 10 maç sonra mağlup oldu. Söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı- lacivertliler, uzun süre sonra bu yenilmezliğini kaybetti. Fenerbahçe- Kayseri arasındaki genel istatistiklerde ise ev sahibi takım 6. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe çok ağır bir yara almış oldu.
ÖMRÜMÜ YEDİN FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli taraftarlar 4 gollü yenilgiye sosyal medyada tepki gösterdi. İşte bazı tweetler: (sedefbilginn) Ömrümü yedin Fenerbahçe ömrümü. (ufktmbl 3) Artık sabaha bir basın açıklaması ile istifa dilekçelerini açıklayıp kulübü terkedin lütfen !!! (scorpionass) Bu güzel pazar akşamımızı hüsrana çevirdiğiniz için teşekkürler!
9 YIL SONRA AYNI SKOR
Sarı Kanarya dünkü ağır yenilginin benzerini geçtiğiniz sezon 20. haftadaki Antalyaspor maçında da yaşamıştı. F.Bahçe, Akdeniz ekibine deplasmanda 4-2 yenilerek yine 4 gol yemişti. Sarı-lacivertlilerin ondan önceki 4 yediği maç ise yine Kayseri'den olmuştu. Fenerbahçe, 5 Ekim 2008 tarihinde Kadıköy'de ağırladığı Kayserispor'a 4-1 yenilmişti. Dün de aynısı yaşandı.
10 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU
Süper Lig'in ilk yarısında rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takıma ligde 10 maç sonra mağlup oldu. Söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı- lacivertliler, uzun süre sonra bu yenilmezliğini kaybetti. Fenerbahçe- Kayseri arasındaki genel istatistiklerde ise ev sahibi takım 6. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe çok ağır bir yara almış oldu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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