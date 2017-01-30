Fener ağır hasta!
Sarı-lacivertli ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibine Kadir Has Stadı’nda 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı. Güray Vural iki gol, bir asistle Fenerbahçe'yi yıkan isim oldu. Beşiktaş bugün kazanırsa F.Bahçe zirvenin 9 puan gerisine düşecek.
Geçen hafta lider M. Başakşehir'i yenerek yarışta kalan Fenerbahçe, dün gece ise ateş hattındaki Kayseri'den fark yiyerek taraftarını şoke etti. Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmada hiçbir varlık gösteremeyen sarı-lacivertli ekip, 4-1'lik ağır yenilgiyle şampiyonluk iddiasından bir adım daha uzaklaştı.
Kanarya'yı yıkan golleri 32'de Umut Bulut, 70 ve 90+5'te Güray Vural, 88'de Welliton attı. F.Bahçe'nin tek golü ise 41'de Mehmet Topal'dan geldi. Maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın bugün kazanması halinde zirveden 9 puan uzaklaşacak.
Kanarya'yı yıkan golleri 32'de Umut Bulut, 70 ve 90+5'te Güray Vural, 88'de Welliton attı. F.Bahçe'nin tek golü ise 41'de Mehmet Topal'dan geldi. Maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın bugün kazanması halinde zirveden 9 puan uzaklaşacak.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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