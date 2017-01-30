Fener ağır hasta!

Sarı-lacivertli ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibine Kadir Has Stadı’nda 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı. Güray Vural iki gol, bir asistle Fenerbahçe'yi yıkan isim oldu. Beşiktaş bugün kazanırsa F.Bahçe zirvenin 9 puan gerisine düşecek.

Geçen hafta lider M. Başakşehir'i yenerek yarışta kalan Fenerbahçe, dün gece ise ateş hattındaki Kayseri'den fark yiyerek taraftarını şoke etti. Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmada hiçbir varlık gösteremeyen sarı-lacivertli ekip, 4-1'lik ağır yenilgiyle şampiyonluk iddiasından bir adım daha uzaklaştı.



Kanarya'yı yıkan golleri 32'de Umut Bulut, 70 ve 90+5'te Güray Vural, 88'de Welliton attı. F.Bahçe'nin tek golü ise 41'de Mehmet Topal'dan geldi. Maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın bugün kazanması halinde zirveden 9 puan uzaklaşacak.