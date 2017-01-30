Dick’ten tek değişiklik
F.Bahçe'nin hocası Dick Advocaat, Kayseri karşısında, Başakşehir maçı kadrosundan tek değişiklikle takımı sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı olan Ozan'ın yerine Topal forma giydi. Fabiano, Persie, Karavaiev, İsmail, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Aatıf kulübede yer aldı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Dick’ten tek değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.