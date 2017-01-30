 Dick’ten tek değişiklik – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Dick’ten tek değişiklik

    Dick’ten tek değişiklik
    F.Bahçe'nin hocası Dick Advocaat, Kayseri karşısında, Başakşehir maçı kadrosundan tek değişiklikle takımı sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı olan Ozan'ın yerine Topal forma giydi. Fabiano, Persie, Karavaiev, İsmail, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Aatıf kulübede yer aldı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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