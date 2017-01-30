Dick’ten tek değişiklik

F.Bahçe'nin hocası Dick Advocaat, Kayseri karşısında, Başakşehir maçı kadrosundan tek değişiklikle takımı sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı olan Ozan'ın yerine Topal forma giydi. Fabiano, Persie, Karavaiev, İsmail, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Aatıf kulübede yer aldı.