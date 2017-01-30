Çocuklarla buluştu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kayseri deplasmanında Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik kulübünün etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Yıldırım, futbolcular Mehmet Topal, Salih Uçan ve Fernandao'nun da yer aldığı organizasyonda yeni üyelerin formalarını imzaladı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte taraftarlar, başkan ve futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdiler. Cezalı olan Yıldırım, maçı otelde izledi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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