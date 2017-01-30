 Çocuklarla buluştu – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Çocuklarla buluştu

    Çocuklarla buluştu
    Başkanı , Kayseri deplasmanında Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik kulübünün etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Yıldırım, futbolcular Mehmet Topal, Salih Uçan ve Fernandao'nun da yer aldığı organizasyonda yeni üyelerin formalarını imzaladı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte taraftarlar, başkan ve futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdiler. Cezalı olan Yıldırım, maçı otelde izledi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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