 Bir Fener klasiği! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Bir Fener klasiği!

    Bir Fener klasiği!

    Bu sezon büyüklere nefes aldırmayan sarı-lacivertliler, alt sıralardaki takımlara karşı puan kaybetme ‘alışkanlığından’ vazgeçemedi. ‘Fener maç mı seçiyor’ eleştirileri yine gündemde.

    'nin sezon başından beri kanayan yarası dün yine nüksetti... Sahasında büyük takımlara nefes aldırmayan, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'e neredeyse şut attırmayan sarı-lacivertliler, alt sıralardaki takımlara puan kaybetme 'alışkanlığından' ise vazgeçemedi. Rakibiyle sezonun ilk yarısında kendi sahasında oynadığı maçta 3-3 berabere kalarak 2 puan yitiren Kanarya, 7. haftada yine alt sıralarda yer alan ekiplerden Alanyaspor ile de eşitliği (1-1) bozamamıştı. İkinci yarının ilk karşılaşmasında bu kez de Adanaspor'la 2-2 kalmasının ardından Başakşehir'i devirip liderlikten indirmiş ve Bu durum kamuoyunda 'Fenerbahçeli futbolcular maç mı seçiyor?' eleştirilerini beraberinde getirmişti. Daha önceki puan kayıplarını kendi sahasında yaşayan sarı-lacivertli takım, dün ise deplasmanda çok daha kötüsünü yaşadı. Kanarya, maça 17. sırada başlayan Kayserispor karşısında geriye düşüp beraberliği sağlasa da ev sahibinin yağmur gibi gollerine engel olamadı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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