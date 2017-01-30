Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00'da başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Deplasmanda dün oynanan ve 4 - 1 kaybettikleri Kayserispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.



Yarını izinli geçirecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.