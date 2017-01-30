 Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00'da başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Deplasmanda dün oynanan ve 4 - 1 kaybettikleri Kayserispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    Yarını izinli geçirecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:58
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