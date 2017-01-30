Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00'da başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Deplasmanda dün oynanan ve 4 - 1 kaybettikleri Kayserispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
- Fenerbahçe'den Erciyes'e yatırım planı
Toplam 9
Yorum
aa Advoocat anadolu takımlarına karşı ofansif orta sahayla oynamadıgi müddetçe fener den hiçbir şey olmaz,
- ''Bu anlatılmaz sadece yaşanır''
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Yorum
Hasan Balkaya 1 hesabını doğru yap yada bilmediğin şeyi konuşma 2 hafta sonra demba forma giymeye başlar.2 soylediğin adam iki sene de sadece 3 maç yaptı!
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 7
Yorum
zafer yeniliriz
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