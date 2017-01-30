 ''Ben oynamamalıydım!'' – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Ben oynamamalıydım!''

    ''Ben oynamamalıydım!''

    Yenilgi nedeniyle taraftardan özür dileyen , “Çok az idman yaparak maça çıktım” ifadesini kullandı.

    maçında F.Bahçe'nin tek golünü atan Mehmet Topal, maç sonrası üzgün olduklarını söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan Topal, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Birinin konuşması gerekiyordu, ben gelmek zorunda kaldım. Geriye düştük hemen golü de bulduk. Yakaladığımız bir kaç pozisyon vardı atmamız gerekiyordu onları. Özür dilemek fayda getirmiyor, ama özür dilemekten başka bir şey yapamıyoruz. Ağır bir mağlubiyet aldık. Aslında benim oynamamam gerekiyordu ama takımda sakat oyuncular da var. Çok az idman yapabildim. Hocam görev verdi ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Kazansaydık iyi olacaktı ama ağır bir yenilgi aldık özür diliyoruz taraftarımızdan" diye konuştu.

    AMAN TOPAL ATMASIN!
    'ın gol attığı maçlarda F.Bahçe adeta çöküyor! Tecrübeli oyuncunun gol attığı maçlardaki detay dikkat çekici. Topal'ın Süper Lig'de ağları sarstığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen , diğer maçlarda 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 20 puan kaybetti.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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