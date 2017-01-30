''Ben oynamamalıydım!''
Yenilgi nedeniyle taraftardan özür dileyen Mehmet Topal, “Çok az idman yaparak maça çıktım” ifadesini kullandı.
Kayserispor maçında F.Bahçe'nin tek golünü atan Mehmet Topal, maç sonrası üzgün olduklarını söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan Topal, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Birinin konuşması gerekiyordu, ben gelmek zorunda kaldım. Geriye düştük hemen golü de bulduk. Yakaladığımız bir kaç pozisyon vardı atmamız gerekiyordu onları. Özür dilemek fayda getirmiyor, ama özür dilemekten başka bir şey yapamıyoruz. Ağır bir mağlubiyet aldık. Aslında benim oynamamam gerekiyordu ama takımda sakat oyuncular da var. Çok az idman yapabildim. Hocam görev verdi ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Kazansaydık iyi olacaktı ama ağır bir yenilgi aldık özür diliyoruz taraftarımızdan" diye konuştu.
AMAN TOPAL ATMASIN!
Mehmet Topal'ın gol attığı maçlarda F.Bahçe adeta çöküyor! Tecrübeli oyuncunun gol attığı maçlardaki detay dikkat çekici. Topal'ın Süper Lig'de ağları sarstığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, diğer maçlarda 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 20 puan kaybetti.
AMAN TOPAL ATMASIN!
Mehmet Topal'ın gol attığı maçlarda F.Bahçe adeta çöküyor! Tecrübeli oyuncunun gol attığı maçlardaki detay dikkat çekici. Topal'ın Süper Lig'de ağları sarstığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, diğer maçlarda 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 20 puan kaybetti.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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