 Allah korudu – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Allah korudu

    Allah korudu

    ’un attığı gol sonrası kale arkasındaki ağ yırtıldı, sahaya düşen taraftarlar oldu. Büyük izdiham yaşanırken, şans eseri bu olay ucuz atlatıldı.

    - maçında korku dolu anlar yaşandı. Kayserispor'un Umut Bulut ile Fenerbahçe'ye attığı golün ardından tribünde yer alan taraftarların bir bölümü sahaya düştü. Umut, golü atmasının ardından kale arkasına koştu. Umut Bulut golü takım arkadaşlarıyla kutlarken, kale arkasında bulunan taraftarlar ağlarının yırtılmasının ardından saha içine düştü. Bu sırada taraftarlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, bir taraftar yaralandı. Polisler, kale arkasında yaşanan bu olay sırasında Kayserisporlu taraftarlara yardım ederken, sarı-kırmızılı futbolcuları da korumaya çalıştı.

    288 GÜN SONRA ATTI
    Bu arada Süper Lig'de en son golünü 16 Nisan 2016'da Galatasaray formasıyla Antalyaspor'a karşı atan , 288 günlük sessizliğini dün Fenerbahçe karşısında bozdu. Tecrübeli yıldız, Kayserispor formasıyla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşarken, 2 golünü kupadaki Bolu maçında atmıştı. Umut maç sonrası, "Kazanma umudumuz vardı ama bu farkı beklemiyorduk" dedi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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