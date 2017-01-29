Ya Ekici ya hiç









Corinthians’ı ikna edemeyen yönetim, son görüşmeden de sonuç alamadı. Mehmet Ekici konusunda bir sürpriz olmazsa Kanarya, transferi kapatacak. Rodriguinho'yu listesine eklemişti. Hatta başkan Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu da sambacının transferini işaret etmişti. Ancak dün gece gelen bir haber tüm planları bozdu. 28 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgili Globo Esporte'ye konuşan Corinthians Futbol Direktörü Adauto, Fenerbahçe'nin Rodriguinho için yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.



ARAP MESSİ DE OLMADI

Fenerbahçe yönetimi, Al-Ain'de forma giyen 'Arap Messi' lakaplı Omar Abdulrahman için de nabız yokladı ama bu girişim de sonuçsuz kaldı. Transferin bitimine üç gün kala Fenerbahçe'nin elinde tek seçenek kaldı; Mehmet Ekici... Onda da ipler iyice gergin ve transfer gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Çok büyük bir sürpriz gerçekleşmezse Fenerbahçe ara transferi kapattı.



KULÜPLER RESTLEŞTİ

Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'a en son 2 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ise "Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Mehmet'i Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Artık polemik olsun" açıklamasını yapmıştı. Bu restleşmeler Ekici transferini iyice zora soktu.



Emre BOL Mehmet Ekici transferinin yılan hikayesine dönmesi üzerine rotayı Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe , Corinthians'tan'yu listesine eklemişti. Hatta başkanveda sambacının transferini işaret etmişti. Ancak dün gece gelen bir haber tüm planları bozdu.yıldızın transferiyle ilgili Globo Esporte'ye konuşanFenerbahçe'nin Rodriguinho için yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.Fenerbahçe yönetimi, Al-Ain'de forma giyenlakaplı Omar Abdulrahman için de nabız yokladı ama bu girişim de sonuçsuz kaldı. Transferin bitimine üç gün kala Fenerbahçe'nin elinde tek seçenek kaldı;Onda da ipler iyice gergin ve transfer gerçekleşmeyecek gibi duruyor.Fenerbahçe ara transferi kapattı.Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'a en son 2 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ise "Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Mehmet'i Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Artık polemik olsun" açıklamasını yapmıştı. Bu restleşmeler Ekici transferini iyice zora soktu. 29 Ocak 2017, Pazar Güncelleme: 01:39 Etiketler: Mehmet Ekici, Fenerbahçe







