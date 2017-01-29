Ya Ekici ya hiç
Corinthians’ı ikna edemeyen yönetim, son görüşmeden de sonuç alamadı. Mehmet Ekici konusunda bir sürpriz olmazsa Kanarya, transferi kapatacak.
ARAP MESSİ DE OLMADI
Fenerbahçe yönetimi, Al-Ain'de forma giyen 'Arap Messi' lakaplı Omar Abdulrahman için de nabız yokladı ama bu girişim de sonuçsuz kaldı. Transferin bitimine üç gün kala Fenerbahçe'nin elinde tek seçenek kaldı; Mehmet Ekici... Onda da ipler iyice gergin ve transfer gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Çok büyük bir sürpriz gerçekleşmezse Fenerbahçe ara transferi kapattı.
KULÜPLER RESTLEŞTİ
Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'a en son 2 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ise "Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Mehmet'i Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Artık polemik olsun" açıklamasını yapmıştı. Bu restleşmeler Ekici transferini iyice zora soktu.
Emre BOL
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
- 10 numara için geri sayım
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Ganso yu alabiliyorsanız kaçırmayın alın. Ama kaddouri ye boşuna para vermeyin.
- ''Gideceksen...''
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Yorum
Temple Türkiyede 3 takım var hangisine gitsen en fazla biraz fazla alırsın ama başarı aynı Lig şampiyonlugu başka bişey yok. Doğru demiş hoca
- Quaresma bize gelmek istedi
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Yorum
BJK 1903 HARBIDEN BEN AZIZ YILDIRIMIN BU RUH HALINI ARTIK SAKINCALI BULUYORUM CIDI CIDI BUNAMA BASLAMIS Q7 FENERE GELIRIM DEMIS O YOK DEMIS VAY BE :)
Ya Ekici ya hiç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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