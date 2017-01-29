 ‘Şike davası’ hakimi Ekinci tutuklandı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ‘Şike davası’ hakimi Ekinci tutuklandı

    ‘Şike davası’ hakimi Ekinci tutuklandı
    Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Futbolda şike' davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Aynı kapsamdaki davada 54 hakim ve savcı için "suç uydurma", "hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme" gibi suçlardan müebbet ve hapis cezaları isteniyor.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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