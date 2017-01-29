‘Şike davası’ hakimi Ekinci tutuklandı

Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Futbolda şike' davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Aynı kapsamdaki davada 54 hakim ve savcı için "suç uydurma", "hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme" gibi suçlardan müebbet ve hapis cezaları isteniyor.