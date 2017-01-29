‘Şike davası’ hakimi Ekinci tutuklandı
Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Futbolda şike' davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Aynı kapsamdaki davada 54 hakim ve savcı için "suç uydurma", "hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme" gibi suçlardan müebbet ve hapis cezaları isteniyor.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
‘Şike davası’ hakimi Ekinci tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.