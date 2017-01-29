 Robin van Persie'nin acı günü – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    'nin acı günü

    Robin van Persie'nin acı günü

    Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü 'nin dedesi , hayatını kaybetti.

    Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu , dedesi 'ın ölüm haberini öğleden sonra aldı. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin moral verdiği tecrübeli oyuncu maç kadrosunda yer aldı.

    Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:56
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