Robin van Persie'nin acı günü
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin dedesi Wim Ras, hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu Robin van Persie, dedesi Wim Ras'ın ölüm haberini öğleden sonra aldı. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin moral verdiği tecrübeli oyuncu Kayserispor maç kadrosunda yer aldı.
Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti.
Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor evinde 4 köşe
Toplam 7
Yorum
TS60 Ndoye son 3 maçında gayet iyi oynadı, Onazi ise hiç bir maç varlık gösteremiyor. Seneye gidecek ilk isim.
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 9
Yorum
yapmaa sacmalama ne barcelonası ne manchesteri kadrosunu dagıtmıs, küme düşme hattında akhisar gs ilk 4deki hangi takımı yendide barca oldu
- Trabzonspor evinde 4 köşe
Toplam 7
Yorum
bjk ts'nin çıkışa geçmesi sevindirici.
Robin van Persie'nin acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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