Quaresma bize gelmek istedi
Divan’da konuşan Yıldırım, “Quaresma avukatıyla 1.5 ay önce bizi aradı. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim” dedi. Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye gelmemesi için Beşiktaş’ın her şeyi yaptığını kaydetti.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, Mehmet Ekici'nin kendilerine transferini 'engellediği' gerekçesiyle Beşiktaş'ı eleştiririken, siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın avukatı aracılığıyla kendilerine transfer olmak için teklifte bulunduğunu açıkladı. Yıldırım, "Quaresma'nın avukatı, 1 ay önce bizi aradı; Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor.' dediler. Bize gelmek için teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler" dedi.
EKİCİ'DE ALGI OPERASYONU VAR
Mehmet Ekici konusunda algı operasyonu yapıldığını da kaydeden Aziz Yıldırım, şöyle konuştu: "Mehmet Ekici aklımızdan geçmiyordu. Trabzon'dan 'Her sezon Galatasaray bizden oyuncu alıyor, size gelmesini arzu ederiz' dediler. Geldi, bizimle ve Advocaat ile görüştü. 500 bin euro ve Aatıf şeklinde bu transferi yapacaktık. Aatıf gitmek istemedi. Biz de 2 milyon euro verelim dedik. Düşünelim dediler. Sonra Beşiktaş devreye girmiş. Biz Eto'o için akıl vermişiz gibi bu işe girmişler. Geçmişte onların oyuncuları bize gelmek istediğinde reddettik. Onlar bizim oyuncuyu almamamız için elinden geleni yapıyorlar."
BİR YABANCI İLE BELLİ NOKTAYA GELDİK
Transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, yüzde 100 olur diyemiyorum. Maddi kaynakları açmaya çalışıyoruz. Bu dönemde oyuncu almak ve satmak kolay değil."
SOSA, MİLAN'DA KALMAK İSTEDİ
Jose Sosa için hem Milan hem de oyuncu ile anlaştık. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ancak Milan'da kendisini kanıtlamaya çalışacağını ifade etti. Sosa ve eşinin terör yüzünden gelmek istemediği bir yalan. Menajeri, 'Bizim Beşiktaş ile ilişkilerimiz iyi değildi, bu yüzden ayrıldık' dedi. Bu haberleri Beşiktaş kulübü bilerek yayıyor."
RIDVAN, FİKRİNİ ÖZGÜRCE AÇIKLAYABİLİR
(Rıdvan Dilmen'in 'Türkiye için Evet' kampanyası) Rıdvan bu kulübe hizmet etmiş bir sporcu ancak üye değil. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe. Bu anlayış içinde her etnik grubu barındırırız. İsteyen siyasi düşüncesini özgürce açıklayabilir. Evet de denecek, hayır da denecek. Hepsi bu ülkenin menfaatleri için. Her görüşe saygılıyız."
GALATASARAY'A CEZA YOK, BİZE VAR
Federasyon başkanı, herkesin kimliklerini MİT'e gönderdik, FETÖ'cü olmayanları seçtik diyor. Yalan söylüyorlar. Çaycıyı gönderdiler. Benimle ilgili kararlar aldılar, altında kendi çalışanlarının imzaları var. Anlaşıldı ki bizim Tahkim ve Disiplin kurullarını tanımak gibi bir şeyimiz yok. Galatasaray yöneticisi konuştu, PFDK'ya verdiler mi? Aykut Kocaman'ı verdiler mi? Hayır. Bana ve Fenerbahçe'ye olduğu zaman ceza veriyorlar. TFF içinde FETÖ'cüler var diyorum. Savcılığa suç duyurusu yapıyorum."
HİBE ETSİN, YOKSA HEP ŞAİBE OLACAK
Federasyon başkanı, Beşiktaş'tan 100 milyon TL alacağı olduğunu söylüyor. Bir kere elinde sopa var. Bu 100 milyonu isterse ne olur? Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerinde zorluklar yaşamaya başlar. Sayın Yıldırım Demirören bu parayı hibe etsin, aksi halde hep şaibe olacak. Hep Beşiktaş'ın kazanmasını isteyecek, çünkü Beşiktaş bu parayı ödeyemez."
İHALEYİ İPTAL ETSİNLER, İMZALAMAM!
500 milyon dolara yayın ihalesi yaptık dediler. Bu ihalenin 250 milyon doları, dolar kalacak. Geri kalanı, Türk lirasına çevrilerek devam edecek. Uygulama tarihi 1 Haziran 2017. Kuru 3.26'dan sabitlediler. Kur 4.00 bile olsa haziranda 3.26'dan alacağız. Bu durumda kulüplerin 175 milyon lira tutarında zararı olacak. Ben bunu imzalamadım. 16 takım imzalamış galiba. 'İhale iptal olur' dediler, 'olsun' dedim. Ya yeni ihale yapsınlar ya da Fenerbahçe'nin hakkını versinler."
KULÜBÜN BORCU 386 MİLYON LİRA
Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu açıklandı. Yöneticilere olan ve diğer çeşitli borçların toplam borca dahil olmadığı belirtildi. Kulübün borcu geçen yıla göre 132 milyon 259 bin lira artarken, gelirler ise 43 milyon lira azaldı.
DEKODERİMİ İPTAL EDERİM
LİG TV (beIN Sports) bir şahsı haber müdürü yapmak istiyor. 3 Temmuz'da Trabzonspor ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer pazartesi saat 17.00'ye kadar Lig TV 'bu adamı almıyoruz' demezse dekoderimi iptal edeceğim."
HAKEMLER ART NİYETLİ
Hakemlerin durumu ortada. Geçen hafta Bülent Yıldırım bizim maçta yine hata yaptı. Herkes muzdarip, herkes bağırıyor. Bağırmayan iki takım var; onları siz biliyorsunuz. Hatalar olabilir ama kasıt var diyorum. Beşiktaş maçında Quaresma'ya sarı kart göstermediler, bizim maçta oynadı. Quaresma 3 maç korundu. Hakem hata yapar ama sahaya çıktığı zaman kafaları yerinde değil. Bazılarının miladı geçti, testi geçemedi diyorlar ama maç veriyorlar!"
ÜYELİKTE 40 YILI AŞANLARA PLAKET
Toplantıda 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozet; 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelere ise plaketin yanı sıra altın rozet takdim edildi. 80 yılını dolduran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Halit Deringör ve diğer üyelerin plaketlerini başkan Aziz Yıldırım ile yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük sundu.
EKİCİ'DE ALGI OPERASYONU VAR
Mehmet Ekici konusunda algı operasyonu yapıldığını da kaydeden Aziz Yıldırım, şöyle konuştu: "Mehmet Ekici aklımızdan geçmiyordu. Trabzon'dan 'Her sezon Galatasaray bizden oyuncu alıyor, size gelmesini arzu ederiz' dediler. Geldi, bizimle ve Advocaat ile görüştü. 500 bin euro ve Aatıf şeklinde bu transferi yapacaktık. Aatıf gitmek istemedi. Biz de 2 milyon euro verelim dedik. Düşünelim dediler. Sonra Beşiktaş devreye girmiş. Biz Eto'o için akıl vermişiz gibi bu işe girmişler. Geçmişte onların oyuncuları bize gelmek istediğinde reddettik. Onlar bizim oyuncuyu almamamız için elinden geleni yapıyorlar."
BİR YABANCI İLE BELLİ NOKTAYA GELDİK
Transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, yüzde 100 olur diyemiyorum. Maddi kaynakları açmaya çalışıyoruz. Bu dönemde oyuncu almak ve satmak kolay değil."
SOSA, MİLAN'DA KALMAK İSTEDİ
Jose Sosa için hem Milan hem de oyuncu ile anlaştık. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ancak Milan'da kendisini kanıtlamaya çalışacağını ifade etti. Sosa ve eşinin terör yüzünden gelmek istemediği bir yalan. Menajeri, 'Bizim Beşiktaş ile ilişkilerimiz iyi değildi, bu yüzden ayrıldık' dedi. Bu haberleri Beşiktaş kulübü bilerek yayıyor."
RIDVAN, FİKRİNİ ÖZGÜRCE AÇIKLAYABİLİR
(Rıdvan Dilmen'in 'Türkiye için Evet' kampanyası) Rıdvan bu kulübe hizmet etmiş bir sporcu ancak üye değil. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe. Bu anlayış içinde her etnik grubu barındırırız. İsteyen siyasi düşüncesini özgürce açıklayabilir. Evet de denecek, hayır da denecek. Hepsi bu ülkenin menfaatleri için. Her görüşe saygılıyız."
GALATASARAY'A CEZA YOK, BİZE VAR
Federasyon başkanı, herkesin kimliklerini MİT'e gönderdik, FETÖ'cü olmayanları seçtik diyor. Yalan söylüyorlar. Çaycıyı gönderdiler. Benimle ilgili kararlar aldılar, altında kendi çalışanlarının imzaları var. Anlaşıldı ki bizim Tahkim ve Disiplin kurullarını tanımak gibi bir şeyimiz yok. Galatasaray yöneticisi konuştu, PFDK'ya verdiler mi? Aykut Kocaman'ı verdiler mi? Hayır. Bana ve Fenerbahçe'ye olduğu zaman ceza veriyorlar. TFF içinde FETÖ'cüler var diyorum. Savcılığa suç duyurusu yapıyorum."
HİBE ETSİN, YOKSA HEP ŞAİBE OLACAK
Federasyon başkanı, Beşiktaş'tan 100 milyon TL alacağı olduğunu söylüyor. Bir kere elinde sopa var. Bu 100 milyonu isterse ne olur? Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerinde zorluklar yaşamaya başlar. Sayın Yıldırım Demirören bu parayı hibe etsin, aksi halde hep şaibe olacak. Hep Beşiktaş'ın kazanmasını isteyecek, çünkü Beşiktaş bu parayı ödeyemez."
İHALEYİ İPTAL ETSİNLER, İMZALAMAM!
500 milyon dolara yayın ihalesi yaptık dediler. Bu ihalenin 250 milyon doları, dolar kalacak. Geri kalanı, Türk lirasına çevrilerek devam edecek. Uygulama tarihi 1 Haziran 2017. Kuru 3.26'dan sabitlediler. Kur 4.00 bile olsa haziranda 3.26'dan alacağız. Bu durumda kulüplerin 175 milyon lira tutarında zararı olacak. Ben bunu imzalamadım. 16 takım imzalamış galiba. 'İhale iptal olur' dediler, 'olsun' dedim. Ya yeni ihale yapsınlar ya da Fenerbahçe'nin hakkını versinler."
KULÜBÜN BORCU 386 MİLYON LİRA
Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu açıklandı. Yöneticilere olan ve diğer çeşitli borçların toplam borca dahil olmadığı belirtildi. Kulübün borcu geçen yıla göre 132 milyon 259 bin lira artarken, gelirler ise 43 milyon lira azaldı.
DEKODERİMİ İPTAL EDERİM
LİG TV (beIN Sports) bir şahsı haber müdürü yapmak istiyor. 3 Temmuz'da Trabzonspor ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer pazartesi saat 17.00'ye kadar Lig TV 'bu adamı almıyoruz' demezse dekoderimi iptal edeceğim."
HAKEMLER ART NİYETLİ
Hakemlerin durumu ortada. Geçen hafta Bülent Yıldırım bizim maçta yine hata yaptı. Herkes muzdarip, herkes bağırıyor. Bağırmayan iki takım var; onları siz biliyorsunuz. Hatalar olabilir ama kasıt var diyorum. Beşiktaş maçında Quaresma'ya sarı kart göstermediler, bizim maçta oynadı. Quaresma 3 maç korundu. Hakem hata yapar ama sahaya çıktığı zaman kafaları yerinde değil. Bazılarının miladı geçti, testi geçemedi diyorlar ama maç veriyorlar!"
ÜYELİKTE 40 YILI AŞANLARA PLAKET
Toplantıda 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozet; 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelere ise plaketin yanı sıra altın rozet takdim edildi. 80 yılını dolduran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Halit Deringör ve diğer üyelerin plaketlerini başkan Aziz Yıldırım ile yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük sundu.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Quaresma bize gelmek istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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