''Oturup, bu gece ki sonucu konuşmak şart!''
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat açıklamalarda bulundu.
Böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmanın zor olduğunu söyleyen Advocaat, ''Herkesin kötü olduğu bir akşamdı. 1-0 geri düştük, 1-1 yaptık sonra 2-1'i aradık ama bulamadık. Kontradan rakip öne geçti ardından beraberliği bulmaya çalıştık ama fark daha da açıldı. Sonunda güzel bir golle rakip 4-1 yaptı. Bu skor fazla oldu. Oturup bu geceki sonucu konuşmak şart. Bu akşam ki kadroya bakarsak geçen haftayla hemen hemen aynı. Geçen hafta iyi işler yapan bir takım vardı. Sadece Ozan-Topal değişikliği vardı. Nasıl açıklarız bilmiyorum. Başakşehir maçından sonra bu akşamın cevabı çok zor. Geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında büyük bir fark var.''
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:06
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volkiş volkan koçum türübüne oynadığın oyunu birazda saha ayır bu ne gelen gideni kaleye giriyor
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