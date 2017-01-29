 ''Oturup, bu gece ki sonucu konuşmak şart!'' – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ''Oturup, bu gece ki sonucu konuşmak şart!''

    ''Oturup, bu gece ki sonucu konuşmak şart!''

    Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Kayserispor'a 4-1 mağlup olan 'nin hocası açıklamalarda bulundu.

    Böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmanın zor olduğunu söyleyen Advocaat, ''Herkesin kötü olduğu bir akşamdı. 1-0 geri düştük, 1-1 yaptık sonra 2-1'i aradık ama bulamadık. Kontradan rakip öne geçti ardından beraberliği bulmaya çalıştık ama fark daha da açıldı. Sonunda güzel bir golle rakip 4-1 yaptı. Bu skor fazla oldu. Oturup bu geceki sonucu konuşmak şart. Bu akşam ki kadroya bakarsak geçen haftayla hemen hemen aynı. Geçen hafta iyi işler yapan bir takım vardı. Sadece Ozan-Topal değişikliği vardı. Nasıl açıklarız bilmiyorum. Başakşehir maçından sonra bu akşamın cevabı çok zor. Geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında büyük bir fark var.''

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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