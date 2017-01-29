MVP Vesely!
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 85-80 mağlup ettiği maçta 20 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle oynayan Jan Vesely haftanın en değerlisi oldu. Çek pivot 30 verimlilik puanı tutturdu.
BENNETT HAZIR
Fenerbahçe'nin basketboldaki yeni transferi Anthony Bennett'in lisansı çıktı. Artık lig maçlarında forma giyebilecek. Lisansı iptal edilen Pero Antic ise sadece Avrupa Ligi maçlarında oynayabilecek.
BENNETT HAZIR
Fenerbahçe'nin basketboldaki yeni transferi Anthony Bennett'in lisansı çıktı. Artık lig maçlarında forma giyebilecek. Lisansı iptal edilen Pero Antic ise sadece Avrupa Ligi maçlarında oynayabilecek.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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