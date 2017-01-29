 MVP Vesely! – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    MVP Vesely!

    MVP Vesely!
    'nde 'nin 'ı 85-80 mağlup ettiği maçta 20 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle oynayan haftanın en değerlisi oldu. Çek pivot 30 verimlilik puanı tutturdu.

    BENNETT HAZIR
    Fenerbahçe'nin basketboldaki yeni transferi 'in lisansı çıktı. Artık lig maçlarında forma giyebilecek. Lisansı iptal edilen Pero Antic ise sadece Avrupa Ligi maçlarında oynayabilecek.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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