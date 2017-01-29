Krasnodar 10’u buldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar, 10 numara arayışında mutlu sona ulaştı. Rus temsilcisi 25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Victor Claesson ile anlaştı. Ayrıca Lokomotiv'in stoperi Roman Shishkin'i de kiraladı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 2
Yorum
transfer şu ana kadar bir 10 numara bulamayıpta boş laflarla vakit geçiren yönetime yazıklar olsun sonomuz geçenseneden iyi olmayacaga benziyor.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a yanıt
Toplam 1
Yorum
bjk caner ve gökhan çoook acıtmışşş çooookkk......
- Sow tamam, Aboubakar devam!
Toplam 5
Yorum
007FENERBAHCEEULAN tüh yaa keşke aboubakar gelseydi :( SOW ATAR abouBAKAR DI
Krasnodar 10’u buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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