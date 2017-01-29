 Krasnodar 10’u buldu – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    10’u buldu

    Krasnodar 10’u buldu
    'nin 'ndeki rakibi , 10 numara arayışında mutlu sona ulaştı. Rus temsilcisi 25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu ile anlaştı. Ayrıca Lokomotiv'in stoperi Roman Shishkin'i de kiraladı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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