Kayserispor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Süper Lig'in 19. haftasında Kanarya saat 19.00'da başlayan mücadelede Kayserispor ile karşılaşıyor. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Rakibi Kayseri'de 17. sırada ve şiddetle puana ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Ozan Tufan ve Afrika Kupası'nda bulunan Moussa Sow yok.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

F.Bahçe, Kayseri ile oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Kanarya bu dönemde 8 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

3-3'Ü SAKIN UNUTMAYIN

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Advocaat önemli maç öncesi oyuncularını uyardı. Hollandalı çalıştırıcı "Genelde kolay gözüken maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kayseri ile evimizde 3-3 berabere kalmıştık. Bunu sakın unutmayın. Tam ciddiyet istiyorum" dedi.

3 İSİM KART SINIRINDA

Kayseri maçı öncesi Kanarya'da 3 isim sarı kart sınırında. Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve Ozan Tufan sınırda. Hasan Ali ve Lens oynayacak. Sarı görürlerse Bursa maçında yoklar.

F.BAHÇE ÇOK ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldiler. F.Bahçe, Kayseri'ye karşı galibiyetlerde 27-5, gollerde 92-37 üstün. Kayseri'deki 20 maçta da sarı-lacivertlilerin 10, ev sahibi ekibin 3 galibiyeti var. 7 maç da berabere bitti.







STAT: Kadir Has

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

KAYSERİSPOR: Ahamada, Levent, Douglao, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut.

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Salih, Alper, Lens, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat