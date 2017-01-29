Kayserispor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Fenerbahçe zirve yarışına tutunmak için 17. sıradaki Kayseri deplasmanına çıkıyor. Maç saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Kanarya saat 19.00'da başlayan mücadelede Kayserispor ile karşılaşıyor. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Rakibi Kayseri'de 17. sırada ve şiddetle puana ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Ozan Tufan ve Afrika Kupası'nda bulunan Moussa Sow yok.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR
F.Bahçe, Kayseri ile oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Kanarya bu dönemde 8 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
3-3'Ü SAKIN UNUTMAYIN
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Advocaat önemli maç öncesi oyuncularını uyardı. Hollandalı çalıştırıcı "Genelde kolay gözüken maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kayseri ile evimizde 3-3 berabere kalmıştık. Bunu sakın unutmayın. Tam ciddiyet istiyorum" dedi.
3 İSİM KART SINIRINDA
Kayseri maçı öncesi Kanarya'da 3 isim sarı kart sınırında. Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve Ozan Tufan sınırda. Hasan Ali ve Lens oynayacak. Sarı görürlerse Bursa maçında yoklar.
F.BAHÇE ÇOK ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldiler. F.Bahçe, Kayseri'ye karşı galibiyetlerde 27-5, gollerde 92-37 üstün. Kayseri'deki 20 maçta da sarı-lacivertlilerin 10, ev sahibi ekibin 3 galibiyeti var. 7 maç da berabere bitti.
STAT: Kadir Has
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
KAYSERİSPOR: Ahamada, Levent, Douglao, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Salih, Alper, Lens, Fernandao.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:46
- File derbisi Fener’in: 3-0
Toplam 4
Yorum
fbli gs fenerin rakibi asla olmaz zaten ne derbisi biz onları çok yendik anadolu takımlarını yenerek şampiyon olupda kupa havası yapıyorlar bize
- Sinan Gümüş'ten maç sonrası yorum
Toplam 2
Yorum
Gsli Sinan hiç sol kanata oynarım deme git sağ kanat benim tek formayı kap.
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 29
Yorum
kamuran aytekin fenerli oldugunu söyleyen arkadas sayin baskana (aziz)filan diyerek kücültemezsin baskanin yaptiklari ortada
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