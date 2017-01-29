Hedef zafer
F.Bahçe zirve yarışına tutunmak için bugün 17. sıradaki Kayseri deplasmanına çıkıyor.
Süper Lig'in 19. haftasında Kanarya bugün 19.00'da Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı mücadelede Kayserispor ile karşılaşacak. Zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Rakibi Kayseri'de 17. sırada ve şiddetle puana ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Ozan Tufan ve Afrika Kupası'nda bulunan Moussa Sow yok.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR
F.Bahçe, Kayseri ile oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Kanarya bu dönemde 8 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
3-3'Ü SAKIN UNUTMAYIN
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Advocaat önemli maç öncesi oyuncularını uyardı. Hollandalı çalıştırıcı "Genelde kolay gözüken maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kayseri ile evimizde 3-3 berabere kalmıştık. Bunu sakın unutmayın. Tam ciddiyet istiyorum" dedi.
3 İSİM KART SINIRINDA
Kayseri maçı öncesi Kanarya'da 3 isim sarı kart sınırında. Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve Ozan Tufan sınırda. Hasan Ali ve Lens oynayacak. Sarı görürlerse Bursa maçında yoklar.
F.BAHÇE ÇOK ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldiler. F.Bahçe, Kayseri'ye karşı galibiyetlerde 27-5, gollerde 92-37 üstün. Kayseri'deki 20 maçta da sarı-lacivertlilerin 10, ev sahibi ekibin 3 galibiyeti var. 7 maç da berabere bitti.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR
F.Bahçe, Kayseri ile oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Kanarya bu dönemde 8 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
3-3'Ü SAKIN UNUTMAYIN
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Advocaat önemli maç öncesi oyuncularını uyardı. Hollandalı çalıştırıcı "Genelde kolay gözüken maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kayseri ile evimizde 3-3 berabere kalmıştık. Bunu sakın unutmayın. Tam ciddiyet istiyorum" dedi.
3 İSİM KART SINIRINDA
Kayseri maçı öncesi Kanarya'da 3 isim sarı kart sınırında. Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve Ozan Tufan sınırda. Hasan Ali ve Lens oynayacak. Sarı görürlerse Bursa maçında yoklar.
F.BAHÇE ÇOK ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldiler. F.Bahçe, Kayseri'ye karşı galibiyetlerde 27-5, gollerde 92-37 üstün. Kayseri'deki 20 maçta da sarı-lacivertlilerin 10, ev sahibi ekibin 3 galibiyeti var. 7 maç da berabere bitti.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Hedef zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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